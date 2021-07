10.07.2021 h 13:46 commenti

Coronavirus, solo un contagio nelle ultime 24 ore in tutta l’area pratese. Nessun decesso

A livello regionale i nuovi casi sono 63, età media 36 anni. Circa 10mila i tamponi analizzati con un tasso di positività dello 0,6 per cento. Sostanzialmente stabili i ricoveri

Un solo nuovo contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore nell’area pratese dove, come nel resto della Toscana, non si registrano decessi. È questo l’andamento comunicato dalla Regione con il bollettino diffuso oggi, sabato 10 luglio. A livello provinciale i casi salgono a 22654, mentre in Toscana, con gli ultimi 63 contagi il totale, da inizio epidemia, sale a 244.861. Il numero dei morti resta fermo a ieri: 6.888 in Toscana, 602 dei quali nella provincia di Prato. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di circa 10mila tamponi tra rapidi e molecolari con un tasso di positività dello 0,6 per cento che sale all’1,5 per cento se si escludono i test di controllo. L’età media dei nuovi positivi è 36 anni. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali toscani dove sono 85 le persone ricoverate, due in più rispetto a ieri; degli 85 letti occupati, 16 sono nelle terapie intensive.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus