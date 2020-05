29.05.2020 h 16:39 commenti

Coronavirus, solo due nuovi casi e due decessi in tutta la Toscana . A Prato un altro doppio zero

Altre 24 ore confortanti. Le ultime due vittime a Firenze e a Massa Carrara. Nell'area pratese bilancio stabile: 564 contagiati e 46 morti

Altre 24 ore di speranza per tutta la Toscana dove sono appena due in più i nuovi casi di coronavirus che fanno salire il bilancio a 10.088. Nessuno dei due nuovi contagi, emersi dall'analisi di 3.365 tamponi, riguarda Prato che resta ferma a 564 casi. E non riguarda Prato nessuno dei due decessi che si sono registrati da ieri: quelli di un uomo e di una donna deceduti nelle province di Firenze e di Massa Carrara. Al momento, in tutta la Toscana, sono 1.031 le vittime, 46 delle quali nella provincia di Prato. Sono i numeri principali del bollettino diffuso oggi, venerdì 29 maggio, dalla Regione. Numeri ancor più confortanti di quelli registrati negli ultimi giorni che già bastavano a comprendere l'indebolimento dell'epidemia. Continua a salire il numero delle guarigioni – 125 in più rispetto a ieri, totale 7.802 – e a scendere quello dei ricoveri, 11 in meno, totale 142. Sono 31 i pazienti che ancora presentano un quadro clinico complicato e che per questo sono in terapia intensiva.

Intanto la Provincia di Prato ha reso noti i risultati della campagna di screening promossa in accordo con Comuni, Asl, Società della salute e Dipartimento di scienze della salute dell'Università di Firenze: sei le persone positive su 689 test, in pratica l'1 per cento. La campagna è ancora all'inizio: sono 10mila i test per tutta l'area pratese.





