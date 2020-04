01.04.2020 h 12:48 commenti

Coronavirus, slot spente e sale gioco chiuse: "Settore in ginocchio"

Agimeg ha diffuso i dati degli esercizi che pur aperti, come le tabaccherie, hanno staccato le apparecchiature e delle sale vlt che hanno abbassato la saracinesca in seguito alle decisioni del Governo contro la diffusione del coronavirus. In Toscana il settore conta 4.327 attività

Delle 68mila attività di gioco e scommesse chiuse in Italia in seguito all'emergenza coronavirus, più di 4mila sono in Toscana. Per l'esattezza, 3.980 esercizi con slot machine e 347 sale vlt. Sono i numeri diffusi da Agimeg che oggi, mercoledì primo aprile, ha tracciato il bilancio della crisi del settore. “Un settore in ginocchio – si legge in un comunicato – per dare l'idea dell'impatto dell'emergenza sul segmento degli apparecchi da intrattenimento, abbiamo contato le attività chiuse oppure, come nel caso delle tabaccherie, aperte ma con le slot spente”.

La classifica delle regioni con il più alto numero di attività (sale gioco, sale scommesse, sale bingo, slot e vlt) 'oscurate' dal coronavirus è guidata dalla Lombardia, seguita da Campania e Lazio. In tutta Italia sono 62.894 gli esercizi con slot staccate e 4.979 le sale vlt chiuse.



