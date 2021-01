16.01.2021 h 15:00 commenti

Coronavirus, si allunga l'elenco delle vittime: altri 4 morti. 24 i nuovi contagi

Il punto sull'andamento dell'epidemia nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Sale a 269 il bilancio dei decessi e si avvicina a quota 11mila quello delle positività. In Toscana 436 nuovi casi e 17 morti. Ancora in calo il numero dei ricoveri

Quattro morti e 24 nuovi contagi (20 a Prato, 2 a Carmignano e altrettanti a Montemurlo). Questo l'andamento dell'epidemia nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime sale a 269, quello delle positività a 10.899. Gli ultimi decessi sono quelli di una donna di Montemurlo, di 82 anni, ospite della rsa Villa Amelia; una donna di 90 anni di Prato, ospite della rsa La Margherita; un uomo di 96 anni di Prato, deceduto alla rsa San Quirico, e una donna di 94 anni, di cui abbiamo già dato conto ieri, morta all'ospedale Santo Stefano dove era arrivata dalla rsa Pio Istituto Santa Caterina de' Ricci dove è scoppiato un focolaio che ha contagiato quasi tutti gli ospiti, più di cento ( leggi ). E' quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione oggi, sabato16 gennaio, per fare il punto sull'emergenza coronavirus. In Toscana si registrano altri 436 contagi e 17 morti: 12 donne e 5 uomini, età media 82 anni. Ad oggi sono 127.446 i casi e 3.957 i morti in tutta la regione. Oltre 9mila i tamponi molecolari e più di 5mila gli antigenici rapidi effettuati con un riscontro positivo pari al 3 per cento. Escludendo i test di controllo, su 5.013 persone testate, ne sono risultate positive l'8,7 per cento. Ancora in calo i ricoveri negli ospedali: sono 831 i pazienti, 125 dei quali in terapia intensiva. Dichiarate guarite altre 439 persone che portano il totale delle guarigioni a quasi 115mila. Nelle ultime 24 ore somministrati altri vaccini: 3.967 per la precisione.