Coronavirus, si allunga ancora l'elenco dei morti: altri 6 nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 113

Da inizio epidemia, nell'area pratese, sono morte 370 persone e 15.272 sono risultate positive. In Toscana i nuovi casi sono 1.513 e i decessi 25. Rallenta la crescita dei ricoveri. Indice di positività salito al 13,2 per cento (esclusi i tamponi di controllo)

Un'altra giornata nera per Prato: il coronavirus ha fatto sei vittime nelle ultime 24 ore portando il numero dei decessi a 370. Le ultime morti sono quelle di tre uomini di Prato di 51, 83 e 86 anni, un uomo di Vernio di 64 anni, uno di Carmignano di 79 e una donna di Prato di 88 anni; tutti erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano.

I nuovi contagi sono 113: totale, da inizio epidemia, 15.272. Sono i numeri riferiti all'area pratese contenuti nell'ultimo bollettino della regione diffuso oggi, giovedì 18 marzo. In Toscana 1.513 casi e 25 morti, 14 uomini e 11 donne con una età media di 82 anni. Su scala regionale si contano 178.123 contagi e 5.016 decessi.

Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di poco meno di 25mila tamponi: tasso di positività in salita al 13,2 per cento escludendo i test di controllo. Rallenta la crescita dei ricoveri: 6 nelle ultime 24 ore; al momento, negli ospedali toscani, sono ricoverate 1.700 persone, 246 delle quali in terapia intensiva. La situazione a Prato: all'ospedale sono154 su 160 i letti occupati in area Covid, mentre è piena la terapia intensiva che conta 20 letti: al centro La Melagrana tutti occupati i 42 posti e al centro Pegaso occupati 39 su 40 letti disponibili.

1.057 le guarigioni dichiarate ieri, tutte virali e cioè persone risultate negative al tampone di controllo.



