Coronavirus, si alleggerisce il bilancio nella provincia di Prato: 87 casi e un morto nelle ultime 24 ore

In Toscana si contano 1.518 contagi e 22 vittime. Tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo, al 13,9 per cento. Lieve calo del numero dei ricoveri: negli ospedali della regione, 14 pazienti in meno rispetto a ieri

Ottantantasette nuovi contagi e un morto, un uomo di 92 anni che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Questo l'andamento dell'emergenza sanitaria nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Al momento il totale delle positività sale a 16.250 e quelle delle vittime a 393. E' il dato che si ricava dal bollettino che la Regione ha diffuso oggi, giovedì 25 marzo, per fare il punto in Toscana dove si contano 1.518 casi (oltre 187mila dall'inizio dell'epidemia) e 22 decessi (5.198 l'attuale complessivo). Le ultime vittime sono 16 uomini e 6 donne, età media 81 anni.

Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di poco meno di 25mila tamponi: esclusi quelli di controllo, l'indice di positività sfiora il 14 per cento.

Leggero calo del numero dei ricoveri: oggi sono 14 in meno rispetto a ieri, vale a dire 1.727, 257 dei quali in terapia intensiva. All'ospedale Santo Stefano tutti occupati i 160 letti in area Covid e solo 3 sono quelli liberi dei 20 in terapia intensiva; il centro La Melagrana ha tutti e 42 i posti letto occupati, mentre al centro Pegaso ne sono occupati 37 su 40.

1.245 le persone dichiarate guarite dal coronavirus nelle ultime 24 ore.



