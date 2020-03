23.03.2020 h 16:49 commenti

Coronavirus, settima vittima in provincia di Prato. I nuovi casi continuano a scendere ma c'è una neonata

La Regione comunica il decesso di un uomo di 89 anni residente a Carmignano. Otto le nuove positività nelle ultime 24 ore. In quarantena il sindaco di Vaiano dopo che un suo familiare è risultato positivo al tampone

La provincia di Prato conta un nuovo morto tra le persone contagiate dal coronavirus ma oggi 23 marzo si registra anche un deciso calo dei nuovi infetti, anche se tra loro c'è una neonata, ricoverata al Meyer in buone condizioni. La vittima è un 89enne di Carmignano. Lo comunica la Regione, senza fornire ulteriori particolari, ma dovrebbe trattarsi di un altro anziano ospite della Rsa di Comeana, dove si è sviluppato un focolaio di infezioni che ha già provocato due decessi. Salgono così a sette i morti tra Prato e provincia per il Covid-19. I nuovi casi di positività pratesi segnalati nel bollettino della Regione sono invece 8, in netta diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 18, a sabato (17) e soprattutto venerdì, giornata nera con 24 nuove positività. Il totale per Prato e provincia è così di 137 casi. Tra gli otto casi, come detto, quello della neonata di due mesi, portata al Meyer di Firenze. Sempre nel capoluogo, ma a Careggi, è ricoverata una donna di 78 anni di Carmignano. Una sua coetanea di Montemurlo si trova al Santo Stefano, così come due uomini di 71 anni e altre tre donne di 73, 47 e 68 anni, quest'ultima in gravi condizioni.

Intanto il sindaco di Vaiano Primo Bosi è in quarantena per aver avuto contatti con una persona, risultata affetta da Covid -19 (è in buone condizioni), nell’ambito della sua cerchia familiare. Bosi si è sottoposto oggi anche a tampone per verificare l’eventuale positività al virus. “Anche io, come capita purtroppo a tante altre persone, devo fare i conti con Covid 19 - afferma Bosi - - Sono stato in contatto con una persona che è risultata malata e ora sta bene. Sono in quarantena e questa mattina mi sono sottoposto a tampone per verificare l’eventuale positività. Non ci voleva proprio in questo momento in cui devo dedicarmi con tutte le forze possibili alla mia comunità. Cercherò di fare il massimo da casa, in stretta collaborazione con assessori e uffici. Tutti insieme ce la faremo”.

Venendo alla Toscana, sono 184 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Salgono dunque a 2.461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 21 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 30 le guarigioni cliniche e 109 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2.301. Sono 18 i decessi che si sono verificati in Toscana nello stesso arco di tempo, compreso quello dell'uomo di Carmignano. Tra loro anche un uomo di 30 anni di San Giuliano Terme, la più giovane vittima del Covid in Toscana.