21.03.2020 h 12:01 commenti

Coronavirus, servizi telefonici per gestire la paura e il peso dell'emergenza sanitaria

Diverse le iniziative messe in campo per dare sostegno a chi ha bisogno di una voce amica. Attivato un numero di telefono dall'Ordine degli psicologi della Toscana e uno per gli operatori sanitari. Continua l'impegno della sezione femminile della Misericordia rivolto agli anziani e a chi si sente solo

Un supporto psicologico per gestire le paure date dall'emergenza coronavirus. L'Ordine degli psicologi della Toscana ha attivato un numero di telefono – 331 6826935 – in funzione dalle 9 alle 19 per i cittadini, per il personale sanitario e per gli stessi psicologi che riceveranno consigli utili ad affrontare il momento di difficoltà.

Nessuno deve restare solo e nessuno è solo. Tanti i servizi di consulenza telefonica a disposizione in questo periodo. La sezione femminile della Misericordia continua il telesoccorso dedicato agli anziani e il Telefono amico Italia (199 284 284 dalle 9 alle 19, 0574 32777 dalle 16 alle 20.30) per chiunque abbia bisogno di sentire una voce amica.

Per rispondere alle necessità del personale sanitario (medici, operatori Rsa, assistenti sociali, infermieri ecc.) da lunedì 23 marzo sarà attivto un numero di telefono – 0574 807901 – dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 10 alle 12. Rispondono figure formate a gestire le emozioni di chi ogni giorno si confronta con una emergenza che non è solo impegno ma anche dolore.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus