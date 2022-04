05.04.2022 h 14:57 commenti

Coronavirus, segnalati 4 morti e 332 nuovi contagi nell'area pratese

I decessi sono riportati nel bollettino di oggi ma non risalgono tutti alle ultime 24 ore. Le vittime sono tre donne che erano ricoverate al centro La Melagrana e un uomo di 63 anni che è morto a casa. Il numero delle vittime, da inizio epidemia, sale a 806. Nuovo aumento del numero dei ricoveri

Altri quattro morti per Covid nell'area pratese. Le vittime sono un uomo di 63 anni, deceduto nella sua casa a Vaiano, e tre donne di 87, 91 e 97 anni, tutte di Prato e tutte ricoverate al centro La Melagrana. Non tutti i decessi sono riferiti alle ultime 24 ore. E' quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione oggi, martedì 5 aprile, per aggiornare il quadro dell'epidemia in Toscana dove i morti, complessivamente, sono 28: 17 uomini e 11 donne, età media 84 anni. Il numero dei decessi sale a livello regionale a 9.574, mentre a livello provinciale passa a 806.

I nuovi casi accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore sono stati 332 per un totale, da inizio pandemia, che segna quota 70.855; quasi 6mila – per la precisione 5.974 – i nuovi contagi in tutta la Toscana per un totale di un milione 5.371. Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di poco più di 38mila tamponi tra molecolari e rapidi con un tasso di positività, controlli esclusi, del 70 per cento, in risalita rispetto a ieri.

Aumentano i ricoveri: sono 20 in più i pazienti negli ospedali toscani per un totale di 954, 46 dei quali nelle terapie intensive.

Toscana settima in Italia per numerosità dei casi e decima per tasso di mortalità. Prato non compare più tra le province toscane con il maggior numero di casi in rapporto alla popolazione mentre è seconda, alle spalle di Massa Carrara, per incidenza di decessi: 304 ogni 100mila abitanti, contro una media regionale di 259 e nazionale di 270.



