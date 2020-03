21.03.2020 h 09:10 commenti

Coronavirus, sciopera il commercio. I sindacati: "Le aziende pensano più al profitto che ai lavoratori"

Astensione dal lavoro sabato 21 dopo le 19 e tutta la giornata di domenica. Duro attacco di Cgil, Cisl e Uil: "Le aziende non ascoltano la nostra richiesta di ridurre l'orario di lavoro e chiudere il giorno festivo per garantire maggiore sicurezza ai dipendenti"

Sciopero oggi, sabato 21 marzo, per le ore successive alle 19 e domani per tutta la giornata nei punti vendita della provincia di Prato. L'astensione dal lavoro è stata indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per protestare contro 'l'indisponibilità di alcune aziende, locali e nazionali, a prevedere riduzioni orarie e chiusure domenicali”.

L'iniziativa rientra nella richiesta dei sindacati di mettere in atto tutte quelle misure necessarie e garantire la sicurezza dei lavoratori e a ridurre la diffusione del contagio da coronavirus.

"Da tempo ormai - si legge in una nota - le tre sigle chiedono di ridurre le fasce orarie di apertura al pubblico e la chiusura dei punti vendita la domenica, nel rispetto dei decreti legislativi emanati dalla presidenza del Consiglio in merito alla difficile situazione sanitaria, al fine di porre sia i lavoratori che le lavoratrici del settore in una condizione di estrema sicurezza, anche da un punto di vista psicologico". Filcams, Fisascat e Uiltucs, nel contesto dell'emergenza Coronavirus, "ritengono irresponsabile il comportamento di quelle aziende che continuano a privilegiare il profitto al senso di responsabilità".



