Secondo falso allarme Coronavirus all’ospedale di Prato. Ieri pomeriggio, 10 febbraio, è scattato il protocollo Asl per una bambina cinese di 9 mesi arrivata al pronto soccorso con sintomi simili a quelli della terribile malattia che sta tenendo sotto scatto il mondo intero.

“E’ importante ricordare a tutti i soggetti che rientrano nel criterio epidemiologico e con presenza di un quadro clinico a rischio di contattare il 118 e non recarsi direttamente in pronto soccorso - spiega Renzo Berti, direttore Dipartimento Prevenzione- La centrale operativa prenderà in carico la segnalazione ed attiverà i percorsi necessari all’assistenza e alla verifica diagnostica“.

Risale a una settimana fa il primo falso allarme, quello della pratese di 59 anni che aveva soggiornato nell’albergo di Roma nel periodo in cui erano presenti anche mi i due cinesi positivi al Coronavirus.

Da nove giorni la piccola era tornata da Wuhan, la città cinese da dove è partito il Coronavirus, e quindi il livello di attenzione sul suo caso è stato altissimo. Sono stati inviati i campioni a Siena e fortunatamente il test ha dato esito negativo. Sottoposta ad altri accertamenti è stata riscontrata una patologia diversa per cui è ancora ricoverata in ospedale ma non più, ovviamente, in isolamento.