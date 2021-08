05.08.2021 h 14:33 commenti

Coronavirus, salgono i nuovi casi nella provincia di Prato: 60 nelle ultime 24 ore

Il totale dei positivi, da inizio epidemia, è 23.450. In Toscana 765 contagi per un bilancio che si attesta a 254.983. Aumentano i ricoveri: 25 i pazienti in più negli ospedali della regione

Sono 60 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Un dato in crescita rispetto agli ultimi giorni che porta il totale delle positività, da inizio epidemia, a 23.450. In Toscana i nuovi casi sono 765 per un bilancio che sale a 254.983, e si contano anche i decessi di tre uomini che fanno salire il complessivo delle vittime a 6.924. Sono questi i numeri più importanti contenuti nel bollettino diffuso dalle Regione oggi, giovedì 5 agosto, per fare il punto sull'andamento della pandemia. Le nuove positività sono state rilevate dall'analisi di 13.787 tamponi. Escludendo i test di controllo, il tasso di positività in Toscana si è attestato all'11,3 per cento. L'età media dei nuovi positivi è 33 anni.

Ancora in aumento i ricoveri: oggi i pazienti negli ospedali sono 25 in più, vale a dire 223, 22 dei quali in terapia intensiva.

Circa 8.900 le persone in isolamento perché positive ma asintomatiche o con sintomi che non richiedono il ricovero ospedaliero, e sono 12.300 circa quelle in isolamento precauzionale per avere avuto contatti con positivi. 211, nelle ultimi 24 ore, le guarigioni per un totale che sale a 238.967.



notizia in aggiornamento



