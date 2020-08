21.08.2020 h 16:11 commenti

Coronavirus, sale il numero dei contagi: a Prato 8 nuovi casi e il totale arriva a 593

Nelle ultime 24 ore altri 79 casi in Toscana, 27 dei quali nella Asl Toscana centro che comprende l'area Prato, Firenze, Pistoia e Empoli. Età media dei pazienti 34 anni

Otto nuovi casi di coronavirus a Prato nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 593. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso oggi, venerdì 21 agosto, dalla Regione. In Toscana i nuovi casi sono 79 in più (27 nella Asl Toscana centro): 25 identificati in corso in tracciamento e il resto emersi da attività si screening. L'età media dei nuovi casi è di 34 anni e per il 68 per cento si tratta di pazienti asintomatici. Dei casi registrati oggi, 20 sono rientri dall'estero (18 per motivi di vacanza), 19 sono cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata riscontrata in Toscana. Il 33 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Nessun decesso è stato segnalato da ieri in Toscana che al momento conta 1.130 vittime. In tutta la regione sono 33 le persone ricoverate, 4 in più di ieri. Nei reparti di terapia intensiva i pazienti affetti da coronavirus sono 5. Due i guariti in più rispetto a ieri. 4.154 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Toscana.







