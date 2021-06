07.06.2021 h 13:16 commenti

Coronavirus, risale la curva dei contagi nell'area pratese: 33 nelle ultime 24 ore. Un morto

In Toscana 160 nuovi casi e sei decessi. Tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo, cresciuto al 6,1 per cento. Da inizio epidemia 242.569 contagi e 6.764 vittime a livello regionale, 22.424 casi e 588 morti a livello provinciale

Trentatré nuovi contagi e un decesso nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato, quello di un uomo di 75 anni, ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Questo il bilancio reso noto dalla Regione che segnala in Toscana altri 160 casi e sei vittime, quattro uomini e due donne con un'età media di 75 anni.

Nell'area pratese il totale dei contagi raggiunge quota 22.424, quello dei morti 588, mentre su scala regionale i casi sono oltre 242.500 e i decessi 6.764.

Poco più di 6mila i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività, esclusi i testi di controllo, del 6,1 per cento.

Negli ospedali toscani sono ricoverati 386 pazienti Covid, 88 dei quali in terapia intensiva. Rispetto a ieri il numero dei ricoveri è cresciuto di due unità.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus