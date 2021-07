18.07.2021 h 14:14 commenti

Coronavirus, raddoppiano i casi nell’area pratese: 30 nelle ultime 24 ore

In Toscana 243 contagi e nessun morto. L’età media delle ultime persone risultate positive è 28 anni. Tasso di positività in salita: 5,7 per cento, esclusi i tamponi di controllo. Ricoveri sostanzialmente stabili: due letti in più occupati in tutta la regione

Sono trenta, il doppio rispetto agli ultimi tre giorni, i contagi da coronavirus nella provincia di Prato. È quanto comunica la Regione con il bollettino diffuso oggi, domenica 18 luglio, per fare il punto sull’andamento dell’epidemia in Toscana. Nuovi casi in generalizzato aumento: sono, a livello regionale, 243; ieri erano stati 222. Gli ultimi contagi sono emersi dall’analisi di circa 10mila tamponi tra rapidi e molecolari: il tasso di positività, esclusi i controlli, è al 5,7 per cento. Continua ad abbassarsi l’età media dei contagiati: 28 anni. La buona notizia è che non sono stati registrati decessi e il numero delle vittime resta fermo a 6.898, 602 delle quali riferibili all’area pratese. I ricoveri, in tutta la Toscana, aumentano di due unità passando a quota 82 compresi i 16 letti occupati nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore si registrano 33 guarigioni che portano il totale delle persone che hanno superato il Covid a 237.022, cifra che comprende sia le guarigioni virali (tampone di controllo negativo) che cliniche (sintomi lievi o assenti). Aumentano le persone in isolamento: in tutta la Toscana, ce ne sono 567 in più rispetto a ieri: 1.974 sono positive ma non necessitano di cure ospedaliere, 7.768 hanno avuto contatti diretti con pazienti positivi al coronavirus.

