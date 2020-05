30.05.2020 h 16:26 commenti

Coronavirus: quarantasettesima vittima nell'area pratese, invariato il numero dei contagi

Sono i 6 i decessi in tutta la Toscana nelle ultime 24 ore e 12 i nuovi casi accertati dall'analisi di oltre 3.240 tamponi. Sale ancora il numero delle guarigioni e cala quello dei ricoveri. In terapia intensiva 27 pazienti: è il punto più basso dal 9 marzo

Il coronavirus ha fatto un'altra vittima nella provincia di Prato, la quarantasettesima. Si tratta di un uomo di 84 anni residente a Poggio a Caiano. E' quanto si legge nel bollettino diffuso oggi, sabato 30 maggio, dalla Regione per fare il punto sull'epidemia in Toscana che continua a registrare un deciso indebolimento dell'infezione con 12 casi in più nelle ultime 24 ore, emersi dall'analisi di quasi 3.243 tamponi. Nessun contagiato in più nell'area pratese con il bilancio che resta fermo a 564, mentre quello toscano sale a 10.100 casi e, per quanto riguarda i decessi a 1.037 per effetto dei 6 di oggi (oltre alla vittima pratese, 2 morti a Firenze, uno a Pistoia, uno a Massa Carrara e uno ad Arezzo). Aumentano le guarigioni che raggiungono quota 7.897 e calano i ricoveri con 133 pazienti negli ospedali toscani, 9 in meno di ieri; dei malati di coronavirus ancora in ospedale, 27 sono in terapia intensiva: è il punto più basso dal 9 marzo. Se dal numero complessivo dei casi si sottrae quello dei decessi e quello delle guarigioni virali, cioè i guariti a tutti gli effetti, il numero degli attualmente positivi è 1.166.



