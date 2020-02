18.02.2020 h 20:19 commenti

Coronavirus, problemi per i permessi di soggiorno in scadenza. Il consigliere Wong scrive alla questura

Da domani sarà attivo un numero Cup dedicato con mediatori culturali. Intanto dal vertice di stasera tra l'unità di crisi e i comuni dell'area metropolitana è emersa l'esigenza di richiedere anche l'attivazione di numero verde per notizie più locali rispetto a quello nazionale

Il consigliere comunale di Prato di origine cinese Marco Wong ha inviato una segnalazione ufficiale alla questura della città toscana per le problematiche che sorgono "dall'impossibilità di numerosi cittadini cinesi" recatisi in Cina, "di rientrare in città e rinnovare così il loro permesso di soggiorno nei tempi stabiliti". In sostanza tra il periodo di quarantena da osservare in patria ed il blocco dei voli dalla Cina verso l'Italia, spiega il consigliere, impedisce a molti lavoratori orientali di Prato di tornare in tempo utile per le procedure di estensione del loro permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

"Molti di loro - spiega Wong che ha ricevuto la segnalazione direttamente da cinesi rimasti in patria - non possono prenotare un nuovo volo che fa scalo in altre città del mondo per tornare, dato che avevano già acquistato tempo fa un biglietto di andata e ritorno in Italia che al momento è bloccato. A questo - spiega ancora Wong - va aggiunto il fatto che alcuni non riescono nemmeno a raggiungere Wenzhou dai villaggi circostanti a causa dei blocchi stradali, anche rudimentali, che sono stati messi attorno alla città per l'isolamento in ordine all'emergenza per il Coronavirus". La questura di Prato ha assicurato che nei prossimi giorni fornirà una replica ufficiale con indicazioni al consigliere Wong.

Intanto dalla riunione che si è svolta nel pomeriggio di oggi nella sede della protezione civile di Firenze tra l'unità di crisi e i comuni dell'area metropolitana (Prato, Poggio, Carmignano e Montemurlo per l'area pratese) è emersa la volontà di richiedere alla Regione l'attivazione di un numero verde per notizie più locali rispetto a quello già in funzione a livello nazionale. Numero pensato soprattutto per gli italiani che si affiancherà al Cup dedicato dall'Asl Toscana centro al Coronavirus con mediatori culturali che sarà presentato e attivato domani. Lo anticipiamo: 055/5454777.

Accantonata invece l'idea del volantinaggio porta a porta a favore di strumenti tecnologici più immediati quali quelli utilizzati dal Comune di Prato che attraverso We Chat ha raggiunto 3.500 contatti cinesi.

Sulle polemiche politiche legate alle misure di prevenzione contro il Coronavirus intervengono i due consiglieri regionali del Pd, Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini. La prima ha scritto al console generale cinese a Firenze Wang Wengang per esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza al popolo cinese che sta pagando in maniera indiscriminata il prezzo di una situazione internazionale complessa. «Il messaggio è chiaro – afferma la consigliera Bugetti – :non permetteremo nessuna faciloneria e nessuna sottovalutazione della situazione, ma neanche la strumentalizzazione della paura. Come Regione Toscana è nostro dovere e priorità mettere in campo tutte le iniziative di informazione e di monitoraggio costante che aiutino tutta la comunità, cinese e italiana, a sentirsi più sicura. Lo stiamo facendo e continueremo a farlo. La parola d’ordine dell’agire deve essere solidarietà. E non sciacallaggio».

Condanna gli allarmismi politici il collega Ciolini: "Accuse a Comune, Regione e Asl di immobilismo, di irresponsabilità. Ipotesi di complotti per nascondere delle presunte verità scomode. Di verità, al momento, ce n'è una sola. Che le istituzioni stanno mettendo in campo tutte le precauzioni possibili per farsi trovare pronte in caso di necessità, in pieno accordo con le autorità sanitarie del territorio e soprattutto seguendo le indicazioni del ministero della Salute. Perché è bene ricordare che questa è un’emergenza mondiale, non locale. Credo sia doveroso mantenere alta l'attenzione sul fenomeno, anche perché la salute dei cittadini viene prima di tutto, ma gli allarmismi fomentati negli ultimi giorni stanno diventando fuori luogo. L'attività di prevenzione è quotidiana, la nostra sanità è pienamente operativa e siamo pronti a gestire qualsiasi situazione qualora si dovesse verificare".