03.03.2020 h 00:18 commenti

Coronavirus, primo tampone positivo in città: è una giovane donna

In tarda serata è arrivato il responso dai laboratori di Careggi. La giovane sarebbe stata pochi giorni fa in Lombardia. In corso la ricostruzione dei suoi ultimi spostamenti da parte dell’azienda sanitaria

Il Coronavirus arriva anche a Prato. Nella tarda serata di oggi, 2 marzo, si è registrato il primo tampone positivo della provincia dall’inizio di questa emergenza. Si tratta di una giovane donna italiana ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Prato con sintomi sospetti. In serata è arrivato il responso da Careggi. Secondo quanto appreso da fonti ospedaliere e da quanto pubblicato dalla stessa ragazza su Facebook, la giovane sarebbe stata recentemente in Lombardia e in particolare a Bergamo. In corso la ricostruzione di tutti i luoghi frequentati dalla donna negli ultimi giorni. Sembra che abbia passato la maggior parte del tempo a Firenze dove vivrebbe. Oggi sarebbe venuta a Prato a trovare la madre che poi l’avrebbe accompagnata all’ospedale per un sospetto malessere che l’ha colta durante il tempo trascorso insieme. L’Asl sarà più precisa nelle prossime ore. Le condizioni della donna non sono gravi. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

