Coronavirus, Prato la provincia toscana con meno casi. Intanto la Regione annuncia uno screening di massa con 500mila test

Il bollettino quotidiano della Regione segnala altri 8 tamponi positivi al Coronavirus che fanno salire il totale a 53.

Continuano a crescere, anche se in maniera meno sostenuta rispetto alle altre parti della Toscana, i casi di positività al coronavirus a Prato. Secondo il bollettino quotidiano della Regione, diffuso oggi 17 marzo, sono otto in più i tamponi positivi effettuati a Prato rispetto a ieri. Tra loro una donna di 100 anni, ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano, e un uomo di 28 anni anche lui ricoverato in buone condizioni in ospedale.

Il totale adesso sale a 53 casi, il numero più basso tra tutte le province toscane. I positivi sono infatti 214 a Firenze, 100 a Pistoia, 179 a Lucca, 143 a Massa-Carrara, 101 a Pisa, 59 a Livorno, 60 a Grosseto, 73 a Siena, 71 ad Arezzo. Si è registrato anche un decesso sospetto: si tratta di un uomo di 87 anni portato ieri sera, 16 marzo, in condizioni disperate al pronto soccorso con una gravissima forma di polmonite. L'anziano è stato sottoposto al tampone il cui esito negativo è giunto dopo il decesso dell'uomo.

In totale oggi sono 187 i nuovi casi positivi registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.053 i contagiati dall’inizio dell’emergenza.

Intanto il presidente della Regione Rossi ha annunciato che partirà una vera e propria campagna di screening diffusa. Sarà potenziata la diagnosi col tampone così da migliorare il contenimento della malattia, andando nella direzione dell’isolamento delle persone che risultassero positive. Il prossimo passo è il test sierologico, un esame del sangue che svela la presenza di anticorpi indicativi del passaggio del virus e che ci aiuterà nel prendere le migliori decisioni su isolamento e guarigione.

La Regione ha ordinato a più fornitori di mettere a disposizione 500mila test. Interesse primario è la tutela dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari e quindi i 60mila dipendenti della sanità toscana e quelli della sanità privata saranno posti allo screening. Gli altri 400mila test saranno distribuiti sul territorio.