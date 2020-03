07.03.2020 h 11:38 commenti

Coronavirus, positivo un pratese di 42 anni: è in isolamento nella sua abitazione

L'uomo sottoposto al tampone dopo aver avuto contatti con una collega risultata affetta dall'influenza Covid-19. Il quarantaduenne vive con la madre che al momento non risulta contagiata. Attivato immediatamente il protocollo sanitario. All'ospedale Santo Stefano ricoverato anche un cinquantottenne di Empoli: le sue condizioni sono critiche

Positivo al coronavirus un pratese di 42 anni che dalla serata di ieri, venerdì 6 marzo, è in isolamento nella sua abitazione. E' il primo caso in città, tolto quello della donna di Firenze che nei giorni scorsi si è presentata all'ospedale Santo Stefano chiedendo di essere sottoposta al tampone in seguito ad un periodo trascorso a Bergamo e quello di un uomo di 58 anni, residente a Empoli, trasferito ieri sera a a Prato perché il nosocomio empolese non ha il reparto di malattie infettive.

Il quarantaduenne è stato asintomatico fino a ieri, non presentava cioè alcun sintomo riconducibile al coronavirus. Poi qualche linea di febbre e segnali di influenza lo hanno spinto a chiedere il tampone che gli è stato fatto a domicilio, secondo la procedura. A far sorgere nel quarantaduenne il dubbio del contagio il fatto che è stato in contatto con una collega che pochi giorni fa, di ritorno dalla Lombardia, si è sentita male ed è risultata positiva. L'uomo è dipendente di un'azienda di abbigliamento di Firenze; come lui, sono stati sottoposti al tampone per l'accertamento di infezione anche gli altri colleghi. Dopo che il tampone ha dato esito positivo, la verifica è stata effettuata anche sulla madre del quarantaduenne – i due vivono nella stessa casa - al momento la donna non risulterebbe contagiata.

Applicato il protocollo che prevede l'isolamento e il costante contatto con i medici per il monitoraggio continuo delle condizioni di salute e, in caso di necessità, l'intervento immediato per il ricovero in ospedale.

L'ultimo bollettino regionale parla di 113 tamponi positivi in tutta la Toscana con 34 nuovi casi nelle ultime ore.



