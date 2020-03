16.03.2020 h 15:10 commenti

Coronavirus, positivi due finanzieri: tampone e quarantena per colleghi e magistrati della procura

Potrebbe aggravarsi il bilancio del contagio tra gli uomini della guardia di finanza. Un finanziere ricoverato da ieri in terapia intensiva, l'altro portato oggi nel reparto di malattie infettive del Santo Stefano

Due finanzieri positivi, almeno altri dieci in attesa dell'esito del tampone e altri in quarantena. Il coronavirus ha colpito pesantemente la caserma della guardia di finanza di piazza Mercatale che ora aspetta di sapere se il bilancio finale del contagio salirà. I due finanzieri risultati positivi sono ricoverati all'ospedale Santo Stefano: uno da ieri, domenica 15 marzo, l'altro da oggi. Solo uno dei due sarebbe in condizioni che richiedono una maggiore attenzione. Per entrambi è stata fatta l'indagine epidemiologica in modo da intervenire immediatamente sui contatti avuti nelle ultime due settimane. Adottata immediatamente la misura precauzionale dell'isolamento fiduciario che non riguarda solo i familiari e i colleghi d'ufficio: i due, per esempio, frequentano normalmente il Palazzo di giustizia e in particolare la procura. Tra i primi ad essere informato della situazione il procuratore Giuseppe Nicolosi che ha subito preso provvedimenti mandando in quarantena quattro sostituti, quelli che hanno avuto a che fare in modo più diretto e costante con i finanzieri. In procura, da oggi, mancano all'appello anche cinque agenti di polizia giudiziaria che, come i sostituti, hanno avuto contatti con i due positivi al coronavirus. Secondo le ultime informazioni, i finanzieri in attesa di conoscere l'esito del tampone, avrebbero accusato febbre associata, nel caso di qualcuno di loro, ad altri sintomi riconducibili all'infezione.



Edizioni locali collegate: Prato

