05.03.2020

Coronavirus, per i medici è clinicamente guarita ma lei non vuole lasciare l'ospedale

Lo strano caso della 44enne di Firenze, finora unica positività registrata a Prato. Da ieri mattina è stata dimessa ma almeno fino a domani continuerà ad occupare il posto a Malattie infettive

Se non ci fosse di mezzo una emergenza che sta mettendo in ginocchio il paese, il caso della donna di 44 anni, al momento unico tampone positivo effettuato a Prato, rischia di diventare una barzelletta. La donna, contrariamente a quanto annunciato ufficialmente ieri dall'Asl, non ha lasciato il reparto di Malattie infettive del Santo Stefano, nonostante sia stata dimessa dai medici che la considerano clinicamente guarita e bisognosa solo di isolamento fiduciario domiciliare in quanto ancora positiva al coronavirus, quindi potenzialmente contagiosa.

La donna, già al centro delle polemiche per aver fatto una sorta di telecronaca su Facebook di quanto le stava avvenendo nella serata di lunedì 2 marzo, si è impuntata con i medici e si è finora rifiutata di liberare il letto in reparto, che potrebbe essere sicuramente più utile per chi ne ha veramente bisogno. Invece la 44enne, che abita a Firenze e ancora non ha chiarito completamente perché sia venuta proprio all'ospedale di Prato, sostiene di stare ancora male e, soprattutto, di non poter effettuare l'isolamento fiduciario nella sua casa di Firenze visto che lì ci vive anche la madre, sottoposta a tampone faringeo e risultata negativa al coronavirus. Secondo quanto accertato dall'Asl le due donne abitano in una casa messa a disposizione dalla Croce Rossa dopo che la loro abitazione di Mezzana era andata distrutta in un incendio qualche anno fa.

La situazione, forse, si scioglierà domani, come comunicato dall'Asl. La madre della 44enne potrebbe infatti spostarsi in un'altra abitazione, sempre a Firenze, stavolta di loro proprietà ma dove sono in corso lavori di ristrutturazione, in modo da liberare l'alloggio per la figlia. A quanto risulta madre e figlia avrebbero anche una seconda casa al mare, al momento però non disponibile perché affittata.