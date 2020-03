13.03.2020 h 18:02 commenti

Coronavirus, parte la sanificazione di panchine, pensiline, arredi urbani

Alia Servizi Ambientali inizia domani, 14 marzo, l’attività di sanificazione degli arredi urbani presenti nel territorio comunale di Prato. Personale attrezzato provvederà a diffondere una miscela vaporizzata di prodotti idonei sanificanti sugli arredi quali giochi di giardini pubblici, panchine, pensiline, cestini, su ogni arredo urbano che possa entrare in contatto con l’uomo e davanti ai principali servizi cittadini. Gli interventi, presi d'accordo con il Comune, saranno effettuati partendo dal centro storico per poi proseguire nei giorni successivi in tutti i quartieri. Continua regolarmente la pulizia delle strade per mantenere pulita la città.