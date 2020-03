05.03.2020 h 10:33 commenti

Coronavirus, oltre alle scuole chiuse anche le biblioteche e sospesi gli spettacoli nei teatri

Alla Lazzerini e nelle decentrate possibile solo servizio prestito. Musei aperti ma annullati tutti gli eventi collaterali così come le manifestazioni pubbliche. Il Cgfs sospende i corsi per bambini e ragazzi

Non solo la chiusura delle scuole e delle università, come annunciato già ieri ( LEGGI ) per l'emergenza coronavirus. Nel rispetto del decreto del Consiglio dei ministri di ieri 4 marzo il Comune di Prato sta prendendo tutti i provvedimenti in merito.

La Biblioteca Lazzerini e le biblioteche decentrate resteranno aperte per i soli servizi di prestito e restituzione, mentre resteranno chiuse le le sale lettura e studio. Sono annullate tutte le iniziative collaterali. I musei cittadini resteranno aperti, ma sono sospesi tutti gli eventi collaterali, rinviati a data da destinarsi. Nei teatri gli spettacoli sono sospesi. Il Cinema Terminale fa sapere che, allo stato delle cose, resterà aperto e manterrà la normale programmazione con riduzione dei posti disponibili in sala, in modo da garantire il rispetto della distanza minima tra le persone prevista dal decreto. Gli spettatori saranno invitati a sedersi lasciando almeno due poltrone libere tra di loro.

E’ invece annullato l’evento di presentazione del film “L’anarchico venuto dall’America” di Gabriele Cecconi, previsto per la mattina di sabato 7 marzo.

La scuola di musica Verdi, come già comunicato ieri, sospende le lezioni fino al 15 marzo incluso. Fino alla stessa data sono sospese le lezioni come già noto in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi inclusi, e le università. Sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche, i dettagli verranno comunicati nelle prossime ore. Questi provvedimenti restano certamente in vigore fino al 15 marzo incluso. Eventuali proroghe saranno comunicate.

CGFS E SPORT L'amministrazione comunale sta valutando sulla base del decreto, di concerto con le associazioni sportive e sulla base delle indicazioni anche delle singole federazioni, tutti i provvedimenti necessari sugli impianti e le manifestazioni sportive. A questo proposito l'Asd Cgfs ha deciso di sospendere momentaneamente e sino a nuova comunicazione le attività di preparazione sportiva di base, destinate a bambini e ragazzi, nelle palestre e nelle piscine. Restano invece al momento attive le sole attività di nuoto libero, i corsi in piscina destinati agli adulti e le attività dei gruppi sportivi agonistici e del nuoto pinnato agonistico, per le quali è possibile mettere in atto i protocolli che consentono il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto del governo.

A mezzogiorno il sindaco Biffoni e l'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri incontreranno le categorie economiche. Il Consiglio comunale odierno è confermato ma la presenza del pubblico sarà limitata in ottemperanza alle misure precauzionali indicate nel decreto.