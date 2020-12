17.12.2020 h 15:28 commenti

Coronavirus, nuovi casi sempre sotto controllo ma anche oggi due morti

Sono 41 le nuove positività rilevate nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. Il totale, da inizio epidemia, sfiora quota diecimila. Rispetto a ieri, a livello regionale, sale il numero dei positivi e sale anche quello dei decessi. In calo i ricoveri

Quarantuno nuovi casi, che portano il totale a 9.986, e due decessi che fanno salire il bilancio a 227. Questo l'andamento del coronavirus nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. Il dato è contenuto nel bollettino diffuso oggi, giovedì 17 dicembre, dalla Regione per fare il punto sulla pandemia. In Toscana i nuovi casi sono 636 e i decessi 63, 27 uomini e 36 donne con una età media di 81 anni. Per entrambe le voci – nuovi positivi e morti – si registra, rispetto a ieri, un aumento a fronte di una lieve diminuzione del numero di tamponi: 12.190 ieri con una percentuale di positivi pari al 4 per cento, 11.545 oggi con una percentuale di positivi del 5,5 per cento. Dall'inizio dell'epidemia a oggi, in Toscana si contano 114.246 casi e 3.348 morti: nella classifica nazionale, la regione è al decimo posto per numerosità di casi e all'undicesimo per tasso di mortalità. Prato continua a detenere il primato della provincia toscana con il tasso più alto di positività.

Buone notizie arrivano dagli ospedali che registrano un calo dei ricoveri: 1.062 i pazienti nelle aree Covid (42 in meno di ieri) e 199 nelle terapie intensive (3 in meno). Altra buona notizia sul fronte delle guarigioni: nelle ultime 24 ore sono 1.348 le persone dichiarate guarite, e per la maggior parte si tratta di guarigioni virali, cioè persone risultate negative al tampone.

Infine il dato sull'isolamento: continua a calare – un migliaio in meno nelle ultime 24 ore – il numero delle persone in quarantena perché positive senza sintomi o perché entrate in contatto con soggetti infetti.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

