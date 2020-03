21.03.2020 h 12:34 commenti

Coronavirus, nuova stretta: chiusi i fontanelli, gli orti sociali e gli orti urbani. Stop alle corse lungo le piste ciclabili

A poche ore di distanza dalle ultime iniziative del Governo, il sindaco Biffoni ha firmato l'ordinanza con i nuovi provvedimenti: "I contagi continuano ad aumentare, massima responsabilità da parte di tutti: restate a casa"

Chiusi i fontanelli, gli orti sociali e gli orti urbani. E' il contenuto dell'ultima ordinanza firmata dal sindaco Matteo Biffoni che dà un ulteriore giro di vite a tutti quei luoghi che possono essere occasione di uscite da casa e di incontri. Il provvedimento è di oggi, sabato 21 marzo, e segue di pochissime ore la stretta del Governo che ieri ha disposto una serie di misure in aggiunta a quelle in vigore dal 10 marzo per contrastare la diffusione del coronavirus.

“Nessuno vuol fare paura e non si devono esasperare i toni – il commento di Biffoni – adesso è il momento della massima solidarietà, però i casi di contagio continuano ad aumentare ovunque e pertanto è raccomandata la massima responsabilità: restate a casa”.

L'ordinanza chiude i fontanelli di via Pomeria, via Zandonai, via Taro, via del Chiasso, piazzale del Chiasserello, via Malaparte, via Soffici, via Miliotti; gli orti sociali di via Galchiera, via del Guado, via Toscanini e gli orti urbani di Viaccia.

A livello nazionale è stato invece disposto il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici e la chisura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio ad accezione delle autostrade. Disposto anche il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto: l'attività motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione, da soli e nel rispetto delal distanza di almeno un metro da altre persone. Ciò significa che non è possibile andare a correre lungo le piste ciclabili e che chi porta il cane a spaso lo deve fare sotto casa. In più, nei festivi e prefestivi e in quelli che precedono o seguono tali giorni è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella nella quale si vive.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus