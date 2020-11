20.11.2020 h 15:33 commenti

Coronavirus, nuova frenata del numero dei contagi: 160. Sei i decessi: 124 da inizio epidemia

Per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi nella provincia di Prato sono sotto quota 200. In Toscana 2.207 contagi in più e 48 morti. I pazienti ricoverati negli ospedali della regione sono 2.087, 295 dei quali in terapia intensiva

L'andamento dei contagi da coronavirus a Prato registra una nuova frenata: per il secondo giorno consecutivo, infatti, il numero delle nuove positività sta sotto quota 200. Nelle ultime 24 ore, sono emersi 160 casi che portano il totale a un passo da ottomila, precisamente a 7.959. I decessi, invece, sono stati 6 e il bilancio arriva a 124 vittime dall'inizio dell'epidemia. Le ultime sono quattro uomini e due donne: un 53enne e una 70enne, rispettivamente di Vernio e di Prato, entrambi con quadri clinici complessi, due uomini di 95 e 89 anni e una donna di 85, tutti deceduti all'ospedale Santo Stefano; da aggiungere un 58enne che è invece morto all'ospedale fiorentino di Careggi.

Sono questi i numeri del bollettino diffuso oggi, venerdì 20 novembre, dalla Regione per fare il punto sulla situazione coronavirus. In Toscana sono stati accertati 2.207 nuovi casi e 48 morti (31 uomini e 17 donne, età media 80 anni): complessivamente, ad oggi, sono quasi 91mila le infezioni e 2.121 i decessi. La Toscana è rispettivamente al settimo e al decimo posto in Italia per numerosità dei casi – 2.347 ogni 100mila abitanti – e per tasso di mortalità, 57 deceduti ogni 100mila residenti.

Nelle ultime 24 ore si contano 18.442 tamponi con un esito positivo del 12 per cento, e poco più di 3.500 tamponi rapidi.

Sul fronte dei ricoveri, gli ospedali toscani ospitano ad oggi 2.087 pazienti, 295 dei quali in terapia intensiva. All'ospedale di Prato sono 140, 8 in meno di ieri, i pazienti in area covid, 31 dei quali in terapia intensiva.

Grosso passo in avanti per le guarigioni aumentate di 2.400 rispetto a ieri.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus