Coronavirus, numeri in calo a Prato: 33 nuovi positivi e un decesso

L'ultima vittima è un uomo di 71 anni che era ricoverato all'ospedale. A livello regionale si registrano 505 nuovi casi e 24 decessi. Circa 10mila i tamponi. In leggero aumento il numero dei ricoveri: 12 pazienti in più nei reparti Covid. 1.900 le persone guarite nelle ultime 24 ore

Sono 33 i nuovi positivi al coronavirus nella provncia di Prato (21 Prato, 6 Montemurlo, 3 Carmignano, 2 Vaiano, 1 Cantagallo), a cui si aggiunge un decesso, quello di un pratese di 71 anni ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Numeri in deciso calo rispetto ai giorni scorsi: dall'inizio dell'epidemia si contano 9.687 casi e 210 morti. Sono questi i dati principali del consueto bollettino che la Regione pubblica tutti i giorni per fare il punto sull'andamento del coronavirus in Toscana. Oggi, mercoledì 9 dicembre, sono 505 le nuove positività e 24 i decessi con i bilanci che salgono rispettivamente a 109.923 e a 2.957. Le nuove infezioni sono emerse dall'analisi di 9.878 tamponi con una incidenza positiva del 5 per cento.

I morti sono 8 uomini e 16 donne con un'età media di 84 anni.

A fronte di un generalizzato calo sia dei nuovi casi che dei decessi, si registra anche un ulteriore aumento delle guarigioni: 1.900 in 24 ore che portano il totale delle persone guarite a oltre 82mila, vale a dire il 75 per cento dei casi totali.

Le notizie che arrivano dagli ospedali parlano di 12 ricoveri in più nei reparti Covid dove attualmente si trovano 1347 pazienti, mentre sono 253 – il numero è stabile – quelli in terapia intensiva. Continua a colpi di oltre mille la diminuzione delle persone in isolamento a casa perché positive o perché entrate in contatto con positivi al coronavirus: complessivamente si tratta di circa 53mila persone.





