Coronavirus, nessun nuovo caso pratese. Al Santo Stefano ricoverata una donna di Serravalle Pistoiese

Il computo della Regione per la provincia sale a 26 visto che viene conteggiata anche la paziente pistoiese. In totale in Toscana ci sono stati 106 nuovi tamponi positivi

Un solo caso di positività al coronavirus in più a Prato oggi, venerdì 13 marzo, rispetto a ieri, con il totale che sale a 26 persone infettate. Tra l'altro non si tratta nemmeno di un residente a Prato, bensì di una donna di 73 anni di Serravalle Pistoiese, che è stata ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano.



Un bilancio roseo, quindi, per Prato proprio nel giorno peggiore per la Toscana, che secondo il monitoraggio della Regione conta 106 nuovi tamponi risultati positivi dopo i test eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana. Il forte aumento è riferito in particolare al laboratorio di Pisa, in quanto nei dati trasmessi ieri molti test in quel laboratorio risultavano ancora in corso.

Ad oggi sono complessivamente 470 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 101 Firenze, 48 Pistoia, 26 Prato (totale Asl centro: 175), 79 Lucca, 65 Massa Carrara, 51 Pisa, 27 Livorno (totale Asl nord ovest: 222), 16 Grosseto, 41 Siena, 16 Arezzo (totale sud est: 73). Sono invece 5 le guarigioni virali (casi negativizzati), 5 anche le guarigioni cliniche e 455 i casi attualmente positivi. Cinque decessi.