Coronavirus, nelle ultime 24 ore un morto e due nuovi casi

I decessi salgono a 41 e i contagi a 517. Confermato il rallentamento registrato già da diversi giorni. Buone notizie dalla Rsa di Comeana: la Asl ha concluso il suo intervento con il trasferimento di cinque anziani positivi alla palazzina ovest del vecchio ospedale di Prato trasformata in struttura covid

Un decesso, quello di un ex assicuratore di 54 anni, e due contagi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato.

E' il dato che si ricava dal bollettino regionale sull'andamento del coronavirus diffuso oggi, mercoledì 29 aprile. I morti, dall'inizio dell'epidemia, sono 41, i contagiati 517. Nel suo report, Asl Toscana Centro confermai due casi e specifica che uno è di Carmignano e uno di Prato.

Numeri che non si discostano da quelli degli ultimi giorni e che indicano un deciso freno ai contagi che non riguarda solo l'area pratese ma tutta la Toscana dove da ieri si contano 61 nuovi casi e 16 decessi. Complessivamente sono 9.292 i casi di positività e 827 i morti. Già da diversi giorni il resoconto quotidiano della Regione Toscana invia segnali di speranza dopo settimane di buio totale. E i segnali di speranza non stanno solo nel rallentamento dei contagi ma anche nel costante aumento delle guarigioni: in appena 24 ore se ne sono registrate altre 278 che portano il totale a 2.802 diviso tra pazienti clinicamente guariti e cioè divenuti asintomatici dopo le cure, e pazienti che invece sono del tutto guariti dall'infezione. Altro dato confortante è quello relativo ai ricoveri: 148 pazienti in meno negli ospedali dove i letti covid occupati sono al momento 715. E si riduce anche il numero delle persone in isolamento a casa perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere e quello delle persone isolate sì ma anche sottoposte a sorveglianza attiva per aver avuto contatti stretti con casi positivi. Buone notizie arrivano dalla Rsa di Comeana: dopo che il coronavirus ha ucciso 6 anziani e ne ha contagiati altri 9 insieme a 14 operatori, proprio oggi si è concluso l'intervento della Asl che era subentrata nella gestione degli ospiti colpiti dall'infezione; gli ultimi cinque positivi sono stati trasferiti alla palazzina ovest del vecchio ospedale di Prato i cui 24 posti letto per le cure intermedie sono stati destinati a pazienti covid. Al via le operazioni di sanificazione della Rsa pronta a tornare alla normalità.



