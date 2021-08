09.08.2021 h 15:00 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 41 nuovi casi nell'area pratese

In Toscana 492 nuove positività e tre morti. Continua l'aumento dei ricoveri: 25 in più per un totale di 283 pazienti, 30 dei quali in terapia intensiva (ieri erano 23)

Altri 41 casi di coronavirus nell'area pratese per un bilancio che, da inizio epidemia, sale a 23.623. In Toscana i contagi sono 492 per un totale di 257.588, e i decessi sono 3: tutti uomini delle province di Firenze, Pistoia e Arezzo, con età media di 88 anni. Il numero delle vittime raggiunge quota 6.932, e a Prato resta fermo a 605. Sono alcuni dei numeri contenuti nel bollettino che la Regione ha diffuso oggi, lunedì 9 agosto, per fare il punto sull'andamento della pandemia nelle ultime 24 ore.

Gli ultimi contagi sono emersi dai 6.500 tamponi verificati con un tasso di positività che – senza conteggiare i controlli – è salito al 15,6 per cento.

Non si ferma l'aumento dei ricoveri: sono 283 i pazienti negli ospedali toscani, 30 dei quali in terapia intensiva. Rispetto a ieri si tratta di un incremento di 25 pazienti: 18 in più nei reparti Covid e 7 in più nelle terapie intensive.

Sono 260 le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore e sono in tutto 238.846 i toscani che hanno superato il virus.

Attualmente ci sono oltre 23mila persone in isolamento perché positive o perché entrate in contatto con positivi.

Toscana dodicesima in Italia per numerosità di casi e dodicesima anche per tasso di mortalità. Prato è la provincia toscana con il tasso di positività più alto: 9.226 casi ogni 100mila abitanti, contro una media regionale di 7.022. Sul fronte dei decessi, l'area pratese è invece seconda a livello regionale: il tasso di mortalità è attestato a 236 ogni 100mila abitanti, contro una media toscana di 216; in vetta alla triste graduatoria c'è Massa Carrara con 278 morti ogni 100mila abitanti.



