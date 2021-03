03.03.2021 h 13:58 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato 104 nuovi casi e 4 morti. Una delle vittime aveva 57 anni

Il numero dei contagi sale a 13.385 e quello delle vittime a 324. In Toscana 1.163 casi e 28 decessi. Aumentano ancora i ricoveri

Centoquattro nuovi casi e 4 decessi: un uomo di 57 anni e una donna di 65, entrambi pratesi, morti all'ospedale Santo Stefano, un pratese di 68 deceduto all'ospedale fiorentino di Careggi e una donna di 95 anni, di Montemurlo, morta all'ospedale di Pistoia. Questo il bilancio dell'emergenza coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi sale a 13.385, quello delle vittime a 324. Lo dice il bollettino diffuso oggi, mercoledì 3 marzo, dalla Regione per fare il punto sull'andamento in tutta la Toscana dove si contano altri 1.163 casi e 28 decessi, quelli di 13 uomini e 15 donne con una età media di 74 anni. Su scala regionale le positività, dall'inizio della pandemia, sono 159.333, i morti 4.727. Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di quasi 25mila tamponi: 13.257 le persone testate per la prima volta con un'incidenza di positività dell'8,8 per cento.

Sale ancora il numero dei ricoveri: negli ospedali toscani si contano 29 pazienti in più per un totale di 1.192, 171 dei quali nelle terapie intensive. All'ospedale Santo Stefano sono 80 su 86, in area Covid, i letti occupati, e 16 su 20 in terapia intensiva; al centro La Melagrana 40 posti occupati su 42 disponibili, e tutto esaurito, 28 su 28, il centro Pegaso.

Altre mille persone sono entrate in isolamento nelle ultime 24 ore perché positive ma senza sintomi gravi o per avere avuto contatti diretti con positivi: le quarantene sono in tutto, al momento, quasi 60mila. Sono, invece, 704 le guarigioni dichiarate ieri tra quelle virali, persone cioè risultate negative al tampone di controllo, e cliniche, persone cioè divenute asintomatiche.

Infine, sono 10.293 le dosi di vaccino somministrate tra le 12 di ieri e la stessa ora di oggi con il totale che raggiunge quota 313.380.







