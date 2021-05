29.05.2021 h 13:49 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore nell'area pratese altri 31 contagi e un decesso

A livello regionale 200 nuove positività e 9 vittime. Scende ancora il numero dei ricoveri: 557 i pazienti negli ospedali toscani, 114 dei quali in terapia intensiva

Dei duecento nuovi contagi da coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Toscana, 31 sono stati accertati nella provincia di Prato che registra anche un decesso dei 9 - 6 uomini e 3 donne, età media 84 anni - avvenuti in tutta la regione.

Sono questi i numeri contenuti nel bollettino regionale diffuso oggi, sabato 29 maggio, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia.

A Prato il numero delle positività da inizio epidemia ad oggi è 22.247 e quello dei decessi 584; in Toscana 241.012 i contagi e 6.698 i morti,

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di circa 19.500 tamponi che hanno dato esito positivo, sui primi controlli, in una percentuale di poco superiore al 3 per cento.

Continua il calo dei ricoveri: sono 8 in meno di ieri i pazienti negli ospedali toscani; per la precisione di tratta di 557 ricoverati, 114 dei quali in terapia intensiva.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

