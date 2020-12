28.12.2020 h 14:21 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore due morti e otto nuovi contagi nell'area pratese

Il numero delle vittime sale a 246 e quello dei casi a 10.316. In Toscana 181 nuovi casi e 29 decessi. Sale il numero dei ricoveri negli ospedali toscani: 42 pazienti in più rispetto a ieri

Otto nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore (7 a Prato e 1 a Carmignano): mai un numero così basso anche se è necessario metterlo in relazione con la quantità limitata di tamponi eseguiti. Il bilancio dei contagi passa a 10.316. Si allunga ancora anche l'elenco dei decessi: sono due le vittime, entrambe di Prato. Si tratta di una donna di 72 anni, morta all'ospedale Santo Stefano, e di un uomo di 77 anni, deceduto nella propria abitazione. Sale così a 246 il numero delle vittime. Sono questi i dati pratesi contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, lunedì 28 dicembre, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. In Toscana si registrano 181 nuovi casi (il numero complessivo è 118.965) e 29 decessi (totale 3.617). Le ultime vittime sono 18 uomini e 11 donne con un'età media di 79 anni.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 3.674 con una positività del 4,9 per cento; escludendo i tamponi di controllo, le persone testate sono 1.325 con una positività pari al 13,7 per cento.

Dopo giorni di calo costante, torna a salire il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali toscani: 1.054, 42 in più rispetto a ieri; di questi fanno parte anche i 164 nelle terapie intensive, uno in meno. Sono 88 i pazienti ricoverati nell'area Covid dell'ospedale Santo Stefano (5 in più di ieri), e 5 in terapia intensiva (uno in meno). Al vecchio ospedale ci sono 27 pazienti, 40 al centro La Melagrana, 21 a Villa Fiorita e 3 al Pegaso.

Sale ancora il numero delle guarigioni: nelle ultime 24 ore ne sono state dichiarate 668 tra virali, pazienti, cioè, il cui tampone di controllo ha dato esito negativo, e cliniche, pazienti, cioè, divenuti asintomatici.

Ad oggi la Toscana conta 9.230 persone in isolamento perché positive ma con sintomi che non necessitano di cure ospedaliere, e quasi 19.800 persone in isolamento per avere avuto contatti diretti con soggetti affetti da coronavirus.







