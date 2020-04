22.04.2020 h 17:28 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore altri due morti e sei nuovi contagi nella provincia di Prato

Stando alle Regione ale a 38 il numero delle persone che non ce l'hanno fatta a superare l'infezione, mentre i casi positivi sono 479. La Asl parla invece di 11 nuovi casi. A livello regionale, 8.700 le persone contagiate e 705 quelle decedute. In crescita le guarigioni

Altri due morti, un uomo e una donna anziani, e altri sei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. Il bilancio continua ad aggravarsi: dall'inizio dell'epidemia sono 479 le persone che si sono ammalate e 38 quelle che non ce l'hanno fatta a superare l'infezione. Sono questi i dati del bollettino diffuso oggi, mercoledì 22 aprile, dalla Regione, mentre la Asl conferma il numero dei decessi e parla di 11 nuovi casi: 8 a Prato, 2 a Montemurlo e 1 a Vaiano. Tra loro l'età media è bassa rispetto al passato: ci sono due ragazze di 24 anni di cui una di Vaiano e una di Prato, due uomini del 1983 e del 1987, rispettivamente di Prato e di Montemurlo.

Il bollettino regionale segnala una lieve crescita dei nuovi casi in Toscana – 97, cinque in più dell'aumento di ieri – e 19 decessi. Ad oggi, complessivamente, si contano 8.700 infezioni da coronavirus e 705 morti in tutto il territorio regionale. Le ultime vittime sono 11 uomini e 8 donne, età media 83 anni. Con 19 decessi ogni 100mila abitanti, la mortalità in Toscana si conferma bassa rispetto alla media nazionale che ne segna 41.

Il bollettino presenta anche due note positive: una è quella delle guarigioni che sono 533 più di ieri: le guarigioni virali, vale a dire i tamponi di controllo risultati negativi, sono 833, quelle cliniche, vale a dire pazienti che non manifestano più i sintomi del virus, sono 955. L'altra è quella dei ricoveri: tra reparti covid e terapie intensive sono 994 i letti occupati. Numeri, quelli delle guarigioni e dei ricoveri, che fanno ben sperare, soprattutto se abbinati al fatto che per il secondo giorno consecutivo la Toscana registra un numero di nuovi casi inferiore a cento che colloca la regione undicesima in Italia per numerosità di positivi: 233 casi ogni 100mila abitanti quando la media nazionale è 305.

In calo anche il numero delle persone in isolamento a casa: in tutta la regione sono oggi 5.173, rispetto a ieri 445 in meno.



