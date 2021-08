06.08.2021 h 13:32 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore accertate 67 nuove positività nella provincia di Prato

I nuovi casi in Toscana sono 734. Rallenta l'incremento dei ricoveri: negli ospedali ci sono 6 pazienti in più di ieri per un totale di 229. 142 le guarigioni dichiarate per un totale, da inizio epidemia, di 239.109

Dei nuovi 734 casi di coronavirus in Toscana, sono 67 quelli riscontrati nella provincia di Prato. Sono i dati del bollettino che la Regione ha diffuso oggi, venerdì 6 agosto, per aggiornare sull'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi sale a 255.717 su scala regionale e a 23.517 su scala provinciale. In Toscana si contano anche due morti: due donne residenti nel fiorentino e nell'aretino. Il numero delle vittime raggiunge quota 6.926, 604 delle quali risiedevano nell'area pratese.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di poco meno di 16mila tamponi: il tasso di positività complessivo è 4,7 per cento che però sale al 9,7 se si escludono i test di controllo. L'età media dei nuovi contagiati è di 33 anni.

Le persone ricoverati in ospedale sono 229, 6 in più rispetto a ieri. Dei 229 ricoverati, 22 sono in terapia intensiva. All'ospedale Santo Stefano sono tutti occupati i 24 posti letto in area Covid, mentre in terapia intensiva ne sono occupati 4 su 10. Al Centro Pegaso, invece,, occupati 8 posti letto su 10 disponibili.

Sono 142 le guarigioni dichiarate nelle ultime ore per un totale, da inizio pandemia, di 239.109.



