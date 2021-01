05.01.2021 h 14:15 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 29 nuovi contagi e un decesso all'ospedale Santo Stefano

Il numero dei casi nella provincia di Prato sale a 10.532, quello dei morti a 256. In Toscana altre 337 positività e 18 vittime. In calo il numero dei ricoveri

Ventinove nuovi casi di coronavirus (16 a Prato, 10 a Montemurlo, 2 a Cantagallo e uno a Vernio) e un morto, una donna di 95 anni deceduta all'ospedale Santo Stefano dove era arrivata dalla rsa Villa Niccolini. Questo l'andamento dell'epidemia nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi sale a quota 10.532, quello dei decessi a 256. E' quanto riporta il bollettino diffuso oggi, martedì 5 gennaio, dalla Regione. In Toscana i nuovi casi sono 337 e le vittime 18: 8 uomini e 10 donne, con un'età media di 82 anni. Ad oggi si contano 122.420 contagi e a 3.672 morti.

Gli ultimi casi, la cui età media si ferma a 46 anni, sono emersi dall'analisi di 7.923 tamponi: indice di positività al 4,3 per cento ma se si escludono quelli di controllo, l'indice sale al 13 per cento, comunque più basso rispetto a quasi il 19 di ieri.

Scende il numero dei pazienti ricoverati: oggi, negli ospedali toscani, ce ne sono 999, e di questi sono 141 in terapia intensiva; rispetto a ieri, 19 persone in meno con il calo che ha riguardato principalmente i reparti ordinari. All'ospedale di Prato sono occupati 70 letti su 92 in area Covid e 7 su 20 in terapia intensiva.

Continua a crescere, seppure ad un ritmo più lento di quanto avvenuto fino ad ora, il numero delle guarigioni: nelle ultime 24 ore ne sono state dichiarate 661 e quindi i toscani che si sono lasciati il peggio alle spalle sono oltre 109mila.

La Toscana è dodicesima in Italia per numerosità dei casi e undicesima per tasso di mortalità. Prato, su scala regionale, è prima per incidenza di contagi: 4.087 ogni 100mila abitanti contro la media toscana di 3.282.

















Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus