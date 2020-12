22.12.2020 h 14:45 commenti

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 21 nuovi contagi e due morti

Sono i numeri dell'andamento dell'infezione nella provincia di Prato diffusi dalla Regione. Le vittime sono una donna di 57 anni e un uomo di 92. In Toscana 309 nuovi casi e 22 decessi. Calano i ricoveri e aumentano le guarigioni

Ventuno nuovi contagi (17 a Prato, 2 a Montemurlo, uno a Vaiano e uno a Vernio) e due morti, entrambi residenti a Prato: una donna di 57 anni che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale fiorentino di Careggi e un uomo di 92 anni che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. E' questo l'andamento dell'infezione da coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Il numero dei casi sale a 10.158 e quello dei decessi a 238. E' quanto comunica la Regione nel bollettino di oggi, martedì 22 dicembre. In Toscana i nuovi casi sono 309 (totale 115.544), mentre le vittime 22 (totale 3.495). Gli ultimi decessi sono quelli di 10 uomini e 12 donne con un'età media di 79 anni.

Poco più di 8.500 i tamponi eseguiti con una percentuale di positività del 3,6 per cento. Gli attualmente positivi in Toscana sono ad oggi 11.837, il 4,5 per cento in meno rispetto a ieri. Aumentano le guarigioni: nelle ultime 24 ore ne sono state dichiarate 846 tra virali, cioè tampone negativo, e cliniche, cioè la scomparsa di sintomi.

Sul fronte dei ricoveri, gli ospedali toscani contano complessivamente 1.116 pazienti, 175 dei quali – 10 in meno di ieri – in terapia intensiva. All'ospedale di Prato sono 80 su 92 i letti occupati nell'area Covid e 8 su 20 in terapia intensiva. Sono invece 72 i posti occupati, sui 78 complessivamente disponibili, al vecchio ospedale e alla struttura La Melagrana.

La Toscana è undicesima in Italia sia per numerosità dei casi che per tasso di mortalità. Prato è prima nella classifica regionale per incidenza di contagi: 3.942 casi ogni 100mila abitanti contro una media di 3.125.









