Coronavirus, nella provincia di Prato 29 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Zero decessi

In Toscana i nuovi casi sono 513, con un’età media di 31 anni. Esclusi i tamponi di controllo, il tasso di positività è di poco sopra al 9 per cento. Aumenta il numero dei ricoveri: 13 i pazienti in più rispetto a ieri

Sono 29 i nuovi casi di coronavirus accertati nell’area pratese nelle ultime 24 ore su un totale regionale di 513. È quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione oggi, domenica 25 luglio, per aggiornare l’andamento dell’epidemia. Gli ultimi casi, emersi dall’analisi di circa 12mila tamponi con un tasso di positività di oltre il 9 per cento (esclusi i controlli) porta il consuntivo provinciale a 22.971 e quello toscano a 248.571. Trentuno anni l’età media degli ultimi casi. Nessun decesso a Prato dove il bilancio resta fermo a 602 vittime, due invece nel resto della Toscana che a oggi conta 6.903 morti. Gli ultimi sono due uomini, uno della provincia di Firenze e l’altro della provincia di Pistoia. Sale il numero dei ricoveri: i pazienti negli ospedali toscani sono 112, vale a dire 13 in più rispetto a ieri; sono 16, tra i 112 letti occupati, quelli in terapia intensiva. A Prato salgono a 14 i ricoveri al Santo Stefano, uno dei quali in terapia intensiva, mentre restano 5 i pazienti al Centro Pegaso. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 57 guarigioni, 441 persone in più isolate perché positive e 352 in più isolate per aver avuto contatti diretti con soggetti colpiti dall’infezione.

