Coronavirus, nella provincia di Prato 24 nuovi contagi e un decesso

In Toscana 665 casi e due morti. Il tasso di positività, esclusi i controlli, si attesta sopra il 10 per cento. In ulteriore aumento il numero dei ricoveri

Dei 665 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Toscana, 24 sono riferibili all’area pratese. È quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione oggi, domenica 8 agosto, che sottolinea che delle nuove positività sono 555 quelle residenti fuori Toscana. Comunicati anche due decessi, uno dei quali a Prato. Il numero dei contagi a livello provinciale sale a 23.582, e a 257.096 a livello regionale. Per quanto riguarda le vittime, 605 nell’area pratese e 6.929 in Toscana. Gli ultimi contagi sono emersi dall’analisi di circa 14.500 tamponi con un tasso di positività, esclusi i controlli, del 10,9 per cento. In ulteriore crescita il numero dei ricoveri che oggi sono 9 in più rispetto a ieri per un totale di 258 pazienti, 23 dei quali in terapia intensiva. Si contano anche 194 nuove guarigioni con un bilancio che sale a 239.586. Sono quasi 26mila in Toscana le persone in isolamento perché positive o per avere avuto contatti a rischio. Notizia in aggiornamento

