Coronavirus, nell'area pratese tre morti e 846 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Il numero delle vittime, da inizio epidemia, sale a 701, quello delle positività a 55.314. In Toscana 12.357 casi e 20 morti. Cala il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid

Tre morti e 846 nuovi contagi nelle ultime 24 ore nell'area pratese. Questo il bilancio sull'andamento del Coronavirus reso noto dalla Regione oggi, giovedì 27 gennaio. Le vittime sono tre uomini di 73, 74 e 90 anni; tutti abitavano a Prato e tutti erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano. Il numero delle vittime sale a 701 e quello dei contagi a 55.314. In Toscana sono stati accertati 12.357 casi mentre i morti, compresi i tre di Prato, sono 20: 10 uomini e 10 donne, età media 84 anni. Su scala regionale si contano, dall'inizio dell'epidemia, 706.552 casi e 8.147 vittime che proiettano la Toscana rispettivamente al nono e all'undicesimo posto in Italia per numerosità di casi e di decessi in rapporto alla popolazione.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 72mila tamponi tra molecolari e rapidi con un tasso di positività, esclusi i controlli, del 76 per cento. 34 anni l'età media dei nuovi positivi.

Cala il numero dei ricoveri: oggi sono 13 in meno rispetto a ieri per un complessivo di 1.478, 119 dei quali nelle terapie intensive.

Cresce del 3,2 per cento la quota di guarigioni per un totale di 525.635, il 74,4 per cento del totale dei contagi registrati in Toscana. Quasi 233mila i toscani in isolamento tra positivi che non necessitano di cure ospedaliere e persone entrate in contatto con soggetti contagiati.



