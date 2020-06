03.06.2020 h 15:59 commenti

Coronavirus, nell'area pratese nessun contagio e nessun decesso nelle ultime 24 ore

In Toscana quattro casi in più e altre due vittime con i bilancio che salgono rispettivamente a 10.121 e 1.055. Ancora in aumento le guarigioni e in calo i ricoveri. Progressivo svuotamento anche delle terapie intensive

Coronavirus: zero nuovi casi, zero decessi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. Lo dice il bollettino della Regione che oggi, mercoledì 3 giugno, registra in tutta la Toscana 4 contagi e due vittime con i bilanci che salgono rispettivamente a 10.121 e a 1.055.

Prato resta ferma a 565 positivi e a 48 morti. L'andamento continua a dare segnali confortanti con la Toscana che si conferma al decimo posto in Italia per numerosità dei casi – 271 ogni 100mila abitanti rispetto ad una media nazionale di 387 – e all'undicesimo per tasso di mortalità con 28 ogni 100mila abitanti in confronto ad una media nazionale di 55.

I guariti, nelle ultime 24 ore, sono aumentati di 40 unità raggiungendo quota 8.093: 1.033 i pazienti che non hanno più sintomi dopo le cure ricevute ma che continuano ad essere positivi al tampone, e 7.060 quelli risultati negativi dopo il doppio controllo.

Si riducono ancora i pazienti ricoverati negli ospedali toscani: attualmente sono 101, 9 in meno di ieri, di cui 25 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i ricoveri totali, è questo il punto più basso raggiunto dall'8 marzo.



