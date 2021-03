01.03.2021 h 14:00 commenti

Coronavirus, nell'area pratese altri 69 contagi e in ospedale non c'è più posto

Sale ancora il livello di positività in Toscana. In Toscana 877 nuovi casi e 18 morti Aumenta il numero dei ricoveri, rallenta quello delle guarigioni. Vaccini: +0,6 per cento tra le 12 di ieri e la stessa ora di oggi

Sessantanove nuovi casi e nessun decesso: questo il bilancio delle ultime 24 ore dell'andamento del coronavirus nella provincia di Prato dove i contagi, da inizio epidemia, sono 13.153 e i decessi 317. E' quanto riporta oggi, lunedì primo marzo, il bollettino della Regione che fa il punto sull'emergenza sanitaria in Toscana dove le nuove positività sono 877 e i morti 18. I casi, a livello regionale, diventano 157.112, mentre le ultime vittime – 14 uomini e 4 donne con una età media di 78 anni – fanno salire il totale dei decessi a 4.686.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 12mila tamponi: escludendo quelli di controllo, il tasso di positività sale ancora e supera il 12 per cento. Impennata anche del numero dei ricoveri: se ne contano 45 in più nelle ultime 24 ore, totale 1.122, 172 dei quali in terapia intensiva. Sono tutti occupati i 72 letti in area Covid all'ospedale di Prato, mentre sono 17 su 20 quelli occupati in terapia intensiva. Tutto esaurito al centro La Melagrana che conta 42 posti e lo stesso al centro Pegaso che ne conta 23. Nelle ultime 24 ore dichiarate 443 guarigioni, la metà dei nuovi contagi: come dire che per ogni paziente che guarisce, due si ammalano.

La Toscana è tredicesima in Italia per numerosità dei casi (4.220 contagi ogni 100mila abitanti rispetto ad una media nazionale di 4.856); Prato, con 5.095 casi ogni 100mila abitanti, è la provincia che in tutta la regione ha la più alta incidenza di contagi. Per quanto riguarda il tasso di mortalità, la Toscana è dodicesima in Italia per tasso di mortalità (126 vittime ogni 100mila abitanti contro una media nazionale di 162).

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, tra le 12 di ieri e la stessa ora di oggi somministrate 1.677 dosi per un totale di 298.611.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus