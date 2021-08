14.08.2021 h 12:02 commenti

Coronavirus, nell’area pratese altri 46 contagi. In Toscana 683 casi e 5 morti

L’età media dei nuovi positivi è 35 anni. Sale ancora il numero dei ricoveri che supera la soglia di 300. Tasso di positività, esclusi i controlli, sopra l’11 per cento

Sono 46 i nuovi casi di coronavirus nell’area pratese nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino diffuso oggi, sabato 14 agosto, dalla Regione per fare il punto sull’andamento dell’epidemia. In toscana i nuovi contagi sono 683 e si registrano anche altri cinque morti. Le ultime vittime sono due uomini e tre donne con una età media di 79 anni. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di circa 14.500 tamponi che hanno rilevato un tasso di positività, esclusi i controlli, dell’11,3 per cento. È di 35 anni l’età media dei nuovi positivi. Aumentano ancora i ricoveri: oggi sono 6 in più di ieri per un totale di 301, 33 dei quali in terapia intensiva. Ad oggi l’area pratese conta 23.848 casi e 607 morti, mentre in Toscana i contagi sono 261.251 e le vittime 6.949. Sono, infine, 606 i guariti nelle ultime 24 ore che portano il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a 242.113.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus