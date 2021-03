09.03.2021 h 14:08 commenti

Coronavirus, nell'area pratese altri 125 contagi e 4 decessi

L'aggiornamento quotidiano della Regione parla di 1.001 nuovi casi e 21 decessi. Sale ancora il numero dei ricoveri: 48 in più di ieri. Il tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo, si attesta all'8,7 per cento

Altri 125 contagi e 4 morti nell'area pratese: una donna di 85 anni deceduta all'ospedale Santo Stefano, un'altra ottantancinquenne morta al centro La Melagrana, una donna di 86 morta all'ospedale fiorentino di Careggi, e un uomo di 83 anni, di Vaiano, deceduto al Santo Stefano. Questo il bilancio dell'andamento dell'emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore nell'area pratese stando al bollettino diffuso dalla Regione oggi, martedì 9 marzo. I casi salgono a 14.102 mentre i decessi a 338. In Toscana si contano 1.001 contagi e 21 decessi: 13 uomini e 8 donne, età media 83 anni. Da inizio epidemia sono 166.452 i contagi e 4.837 le vittime del coronavirus in tutta la regione.

Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di circa 23.700 tamponi; l'indice di positività, esclusi i test di controllo, si attesta all'8,7 per cento.

Ancora in crescita il numero delle persone ricoverate: oggi sono 48 più di ieri e se ne contano 1.424 nei reparti Covid e 209 nelle terapie intensive. All'ospedale Santo Stefano, nell'area Covid, occupati 108 letti su 117 disponibili e in terapia intensiva 18 su 20. Al centro La Melagrana tutto esaurito - 42 su 42 - così come al centro Pegaso dove sono occupati tutti e 32 i letti. Quasi 61mila le persone in quarantena perché positive con sintomi che non necessitano dell'ospedale o perché entrate in contatto con persone affette dal virus. Nelle ultime 24 ore si contano anche 746 nuovi guariti tra pazienti divenuti asintomatici ma ancora positivi e pazienti risultati negativi al tampone di controllo.