25.11.2020 h 15:20

Coronavirus, nell'area pratese altri 107 nuovi casi e quattro morti: l'andamento delle ultime 24 ore

Il calo delle nuove positività è generalizzato: la Toscana, per il secondo giorno consecutivo, è sotto quota mille. Sono 67 i decessi ma tra questi ce ne sono alcuni non comunicati nelle settimane passate. Migliora la situazione negli ospedali. In aumento le guarigioni

Altri 107 nuovi positivi e altri quattro morti nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore che portano i consuntivi rispettivamente a 8.685 e a 148. Le vittime sono due donne di 69 e 79 anni, entrambe pratesi, decedute all'ospedale Santo Stefano, un uomo di 87 anni e uno di 78, pratesi, morti rispettivamente all'ospedale di Prato e a quello di Careggi. Il dettaglio delle positività: 81 a Prato, 7 a Carmignano e altrettante a Montemurlo, 5 a Vernio, 3 a Poggio a Caiano e altrettante a Vaiano, un caso a Cantagallo. E' quanto emerge dal bollettino che la Regione ha diffuso oggi, mercoledì 25 novembre, sull'andamento del coronavirus. Si tratta di dati in linea con quelli degli ultimi giorni che hanno segnato un rallentamento della diffusione del virus. Rallentamento generalizzato: in Toscana, per il secondo giorno consecutivo, i casi sono sotto quota mille, 986 per la precisione. I decessi invece sono 67: un numero più alto dei giorni scorsi che però – spiega la Regione – contiene anche morti avvenute nelle ultime settimane e non ancora ufficialmente comunicate. Le vittime sono 33 uomini e 34 donne con un'età media di 82 anni. Da inizio epidemia, in Toscana sono morte 2.378 persone.

I nuovi casi positivi sono emersi dall'analisi di 14.843 tamponi a cui ne sono da aggiungere altri 3mila rapidi: nel complesso, il numero dei test è più basso rispetto ai giorni scorsi ma c'è da considerare comunque l'incidenza delle positività che si assesta al 6,6 per cento.

Delle quasi 98mila persone che dall'inizio dell'emergenza sanitaria si sono ammalate di coronavirus, sono 49.280 quelle attualmente positive. Le guarigioni fanno un passo in avanti segnando un + 5,3 per cento di ieri: sono 2.345 i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore.

Buone notizie dagli ospedali toscani: i ricoverati sono 2.040 e di questi sono 286 quelli in terapia intensiva; il calo è di 27 pazienti, 10 in meno dei quali in terapia intensiva. Migliora la situazione all'ospedale di Prato dove in area Covid si contano 135 letti occupati su 148 e in terapia intensiva 27 su 32.





