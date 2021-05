24.05.2021 h 13:54 commenti

Coronavirus, nell'area pratese 24 nuovi contagi. In Toscana 245 casi e 14 morti nelle ultime 24 ore

Il numero delle positività raggiunge quota 22.100 nella provincia di Prato, quello delle vittime resta fermo a 577. A livello regionale, quasi 240mila contagi e 6.639 decessi. Ancora in calo il numero dei ricoveri

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato emersi nelle ultime 24 ore con il totale, da inizio epidemia, che sale a 22.100. L'elenco delle vittime resta invece fermo a 577 perché non ci sono stati altri decessi da ieri. E' il quadro reso noto dalla Regione oggi, lunedì 24 maggio. In Toscana i nuovi contagi sono stati 245 e i decessi 14, 8 uomini e 6 donne con un'età media di 77 anni. Il numero complessivo dei contagi, su scala regionale, sfiora quota 240mila, mentre quello dei morti è a quota 6.639.

Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di circa 8mila tamponi; il tasso di positività, esclusi i test di controllo, è al 7,5 per cento.

Ancora in calo il numero dei ricoveri: 741 i pazienti ospitati nei reparti Covid degli ospedali toscani, 133 dei quali in terapia intensiva; ieri, in tutto, erano 760.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO



