27.03.2020 h 18:15 commenti

Coronavirus, morto un uomo di Montemurlo: è la decima vittima in provincia di Prato

La vittima aveva 81 anni ed era un ex dipendente comunale. La Regione ha comunicato solo l'incremento dei casi in Toscana e non quello suddiviso per province: nelle ultime 24 ore sono state 224 le persone contagiate (30 in meno rispetto all'incremento di ieri)

La provincia di Prato conta oggi, venerdì 27 marzo, la decima vittima del Coronavirus, stando a quelle che sono le comunicazioni della Regione (anche se secondo i conteggi dei Comuni sarebbero nove). Si tratta di Alfredo Gallorini, 81 anni, ricoverato già da qualche giorno all'ospedale Santo Stefano di Prato in gravi condizioni. Così oggi Montemurlo piange sua seconda vittima del Covid-19, dopo Angelo Grazzini, 58 anni, morto il 20 marzo scorso. Gallorini viveva in via Fratelli Cervi, in pieno centro a Montemurlo, insieme al fratello e alla cognata, non era infatti sposato. Originario di Castiglione Fiorentino si era trasferito a Montemurlo insieme alla famiglia negli anni Sessanta, alla ricerca, come moltissimi altri, di lavoro e di una vita migliore. Per tanti anni Alfredo Gallorini aveva lavorato per il Comune di Montemurlo, guidava il camion della nettezza urbana ed era un uomo pacato, cordiale, amico di tutti e da tutti ben voluto. Gallorini era stato anche un volontario e si era impegnato nelle attività del Circolo Arci “Tamare Meucci” di piazza della Libertà a Montemurlo.

Il sindaco Simone Calamai ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia: "Ho appreso della scomparsa di Alfredo con profondo dolore e mi stringo alla famiglia in un grande abbraccio pieno d'affetto. Purtroppo questo terribile virus porta via un altro nostro concittadino, una brava persona, amata da tutti per la sua pacatezza e bontà. Tra l'altro Alfredo era stato anche un dipendente del Comune e i suoi colleghi d'allora lo ricordano con parole di grande stima e affetto, a testimonianza del suo valore. Ci mancherà e ci fa male sapere che il Coronavirus ha colpito ancora così duramente la nostra comunità. Raccomando a tutti di non abbassare la guardia e di stare in casa. Questa battaglia si può vincere solo insieme".

Alfredo Gallorini, tra l'altro, era lo zio dei fratelli Andrea e Giacomo Sarti, titolari della storica pasticceria Sarti di via Montalese (la madre Santina era la sorella di Alfredo) che lo ricordano con profondo affetto insieme a tutti gli altri parenti.

Con Gallorini, in Toscana, nelle ultime 24 ore sono morte altre 18 persone di età compresa tra 58 e 93 anni. Il numero dei decessi passa da 158 di ieri a 177 di oggi. Insieme al numero dei nuovi contagi che in Toscana sono stati 224, 30 in meno rispetto a ieri, con il totale che sale a 3.450, è questa la fotografia delle ultime ore. Il bollettino della Regione, a causa di motivi tecnici, non comprende la divisione dei contagi per provincia e dunque non è possibile dar conto dell'incremento a Prato. In serata è arrivato quello dell’Asl che indica in 9 il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nel territorio pratese. Si tratta di due donne e di sette uomini. Nessuno è in grave condizioni e solo due sono al Santo Stefano, gli altri seguono l’isolamento domiciliare. Si tratta di sette casi a Prato, uno a Montemurlo e un altro a Vaiano.

Guardando ai numeri di tutta la Toscana, è da sottolineare il fatto che in appena un giorno sono stati fatti altri 2.794 tamponi, un numero in forte aumento in confronto ad appena qualche giorno fa: una crescita che viene spiegata con il maggior numero di laboratori in grado di elaborare gli esiti.

Ancora qualche numero: 27 le guarigioni virali, 76 quelle cliniche, 11.686 le persone in isolamento e di queste 5.854 vivono nel territorio della Asl Toscana centro che comprende, insieme a quella di Prato, le province di Firenze e di Pistoia.