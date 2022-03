29.03.2022 h 14:57 commenti

Coronavirus, morte tre donne nelle ultime 24 ore. Aumentano i contagi e sale il tasso di positività

Le vittime aveva 75, 85 e 99 anni. Il numero dei decessi sale a 798, mentre in Toscana sfiora i 9.500. 330 nuovi casi nell'area pratese, 6.833 in tutta la regione. Aumentano i ricoveri

Sono tre, tutte donne, le vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore nell'area pratese: una settantacinquenne di Poggio a Caiano deceduta alla rsa Villa Ulivella e Glicini di Firenze, una ottantacinquenne di Prato che era ricoverata al centro La Melagrana, e una novantanovenne di Vernio che era ricoverata all'ospedale Santo Stefano. Il numero dei decessi sale così a 798 da inizio epidemia. E' quanto fa sapere la Regione con il bollettino diffuso oggi, martedì 29 marzo. Insieme alle tre vittime pratesi, si contano in Toscana altri 12 morti: 6 uomini e 6 donne, età media 81 anni. Il bilancio dei morti, in tutta la regione, passa a 9.469.

I nuovi contagi sono 6.833 in Toscana, 330 dei quali nella provincia di Prato. I casi sono emersi dall'analisi di circa 43mila tamponi con un tasso di positività – controlli esclusi – del 68,3 per cento, in netta crescita rispetto agli ultimi giorni. Ormai vicina la soglia di un milione di persone che in Toscana hanno contratto il virus: oggi il complessivo ha superato quota 974mila.

In aumento anche i ricoveri: sono 20 in più rispetto a ieri i pazienti negli ospedali toscani per un totale di 883, 38 dei quali nelle terapie intensive. A Prato sono 45 su 48 i letti occupati in area Covid e 3 su 3 in terapia intensiva al Santo Stefano; dieci letti occupati su 20 disponibili al centro Pegaso e solo un letto libero dei 44 a disposizione al centro La Melagrana.







