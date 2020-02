25.02.2020 h 00:10 commenti

Coronavirus, montata nella notte la tenda pre triage al pronto soccorso del Santo Stefano

Ieri sera i volontari della Vab hanno sistemato la struttura gonfiabile accanto al pronto soccorso. Servirà per accogliere i pazienti con sintomi sospetti isolandoli dal resto dell’ospedale

È stata montata ieri sera, 24 febbraio, al Santo Stefano e sarà attivata nelle prossime ore la tenda della protezione civile nazionale per il pre triage dedicato ai casi sospetti di Coronavirus. Prato, come le altre città, adegua l’accesso al pronto soccorso all’emergenza epidemiologica in modo da realizzare percorsi dedicati sicuri. La tenda, 5 per 6,5 di dimensioni, è stata montata dai volontari della Vab accanto all’ingresso del pronto soccorso nello spazio all’aperto ma “ingabbiato” di fronte al parcheggio pazienti per la sosta breve riservata a chi si reca al pronto soccorso. Rispetto al terreno accanto, l’ingegnere Gianluca Gavazzi dell’Asl che ha seguito la procedura, ha preferito uno spazio protetto anche in vista del maltempo di domani, 26 febbraio. L’ingresso all’ospedale di chi presenta sintomi sospetti dovrà avvenire necessariamente da qui. Gli operatori sanitari valuteranno la situazione, faranno indossare le mascherine e se necessario, indirizzeranno il paziente al reparto di malattie infettive seguendo percorsi specifici isolati, senza contatto con il resto dell’ospedale. Per chi arriva in ambulanza invece, esiste già il passaggio diretto alla camera di decontaminazione. Nelle prossime ore è previsto il sopralluogo dei responsabili sanitari per definire gli ultimi dettagli operativi e attrezzare completamente l’area. Poi si potrà procedere con l’attivazione.

